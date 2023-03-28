Нефтегазовые компании с госучастием перейдут на новую систему оплаты за оборудование

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Ряд нефтегазовых компаний с госучастием по решению правительства перейдут на новую систему контрактов с производителями промышленного оборудования, предусматривающую минимум 50%-е авансирование и максимум 30-дневную отсрочку по платежам за поставленную продукцию или услуги.

Соответствующие директивы для ряда крупнейших акционерных обществ ТЭКа утвердило правительство.

Новые требования коснутся заказов на поставку бурового оборудования, турбин, комплектующих для трубопроводов, катализаторов в нефтепереработке, насосов, двигателей и генераторов, кабельной продукции и другого оборудования.

По словам главы Союза производителей нефтегазового оборудования (СПНГО) Константина Радинского, изменения позволят производителям вовремя получать оборотные средства, а не прибегать к кредитам.

"Сложившаяся в настоящее время в отрасли практика из-за отсутствия авансирования и длительных отсрочек по платежам в рамках контрактов с крупными ВИНК - до 120 дней, а иногда и более - привела к тому, что производители были вынуждены закладывать в цену товаров или услуг дополнительные расходы для компенсации кассовых разрывов и пополнения оборотных средств", - сообщил "Интерфаксу" Радинский.

Он отметил, что СПНГО видит введение директив как временную меру, пока не утверждена системная поддержка. Таковой может стать внедрение механизма льготного факторинга для предприятий отрасли, исполнивших обязательства перед контрагентами, но столкнувшихся с длительными отсрочками по оплате. При его внедрении поставщик оперативно получал бы от аккредитованного оператора средства в обмен на право истребования с заказчика выплат, положенных по контракту.