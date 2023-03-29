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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Кадыров сообщил об уничтожении двух боевиков в Гудермесе

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Гудермесе уничтожены двое боевиков.

"Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнем оба уничтожены. Никто из сотрудников силовых органов или гражданских не пострадал", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, спецоперация проводилась в частном секторе Гудермеса.

"Было оперативно определено их (злоумышленников - ИФ) местонахождение. Боевиков блокировали и предложили сдаться", - говорится в публикации.

"Преступники выявлены и обезврежены", - резюмировал чеченский глава, добавив, что в настоящий момент "Гудермес живет спокойной жизнью".

Чечня Гудермес Рамзан Кадыров
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