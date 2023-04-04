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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

США намерены вскоре отправить Украине боеприпасы и военное оборудование на $500 млн

Еще $2,1 млрд планируется выделить на производство ракет для NASAMS, радаров

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США готовится объявить в ближайшее время о выделении очередного транша военной помощи Украине, сообщает во вторник Associated Press.

По его данным, речь идет о передаче в ближайшее время Киеву снарядов и различного военного оборудования, хранящихся на складах американской армии. Эта помощь оценивается в $500 млн.

Кроме того, еще $2,1 млрд планируется выделить на оказание поддержки Украине в более долгосрочной перспективе: речь, в частности, идет о производстве ракет для систем ПВО NASAMS, радаров.

"Объявить о выделении этой помощи могут уже во вторник", - пишет Associated Press.

О том, что обсуждение нового пакета помощи Украине близко к завершению, американские СМИ сообщали в конце прошлой недели.

США Украина
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