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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:09

Число мошенничеств с использованием платежных систем снизилось на 40% с начала года

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В МВД России зафиксировали снижение на 40,1% количества совершенных мошенничеств с использованием электронных средств платежей.

Об этом говорится в данных МВД о состоянии преступности за январь-февраль 2023 года.

При этом в ведомстве отметили, что при общем росте преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на 17,1% количество IT-краж снизилось на 10,9%.

По сравнению с данными прошлого года, за два месяца текущего года снизилось на 19,8% число квартирных краж и на 24,4% краж автомобилей.

На этом фоне сохраняется почти стопроцентная раскрываемость правоохранительными органами убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев, грабежей.

Кроме того, с начала года на 27,1% сократилось количество ДТП с участием нетрезвых водителей и на 47,7% уменьшилось количество погибших в подобных авариях людей.

МВД России
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