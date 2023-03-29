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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:09

Объем российского рынка интернет-рекламы в 2022 году составил 520 млрд рублей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Объем российского рынка интернет-рекламы по итогам 2022 года достиг 520 млрд рублей, говорится в сообщении Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).

Динамика за год в сообщении не уточняется. При этом в этом году ассоциация выделила отдельный сегмент интернет-рекламы - инновационный.

В него, в частности, вошли площадки классифайдов, маркетплейсов, нативная реклама и продвижение продуктов через лидеров мнений (Influencer Marketing), реклама в мессенджерах, аудиореклама, реклама телеком-операторов и другие направления. По итогам года на этот сегмент пришлось 196 млрд рублей, подсчитали в АРИР.

Объем рынка традиционного сегмента, состоящего из performance-маркетинга (поисковая, контекстная, перфоманс видео- реклама) и brand-маркетинга (традиционная видеореклама о бренде), за год не изменился и составил 323,7 млрд рублей.

Аналитики связывают это с тем, что в апреле-июне прошлого года традиционный сегмент интернет- рекламы показал снижение объема рынка на 8% год к году, в связи с уходом зарубежных рекламодателей в этот период. В III квартале снижение составило 2%, в IV квартале - объем рынка оказался на уровне IV квартала 2021 года.

В связи с этим есть основания считать, что динамика рынка традиционной интернет-рекламы может стать вновь положительной по итогам первого полугодия или всего 2023 года, рассказал на пресс-конференции, посвященной подведению итогов года рынка интернет-рекламы вице-президент АРИР Алексей Беляев.

АРИР
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