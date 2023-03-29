Комитет Госдумы доработал законопроект о кредитных каникулах для проживающих в зоне ЧС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект, который наделяет заёмщиков, проживающих в зоне ЧС, правом получить кредитные каникулы. Законопроект № 29964-8, подготовленный ко второму чтению, опубликован в электронной базе данных парламента.

Законопроект в палату еще в декабре 2021 года внесли депутаты Наталья Костенко и Иван Демченко. Он тогда получил отрицательный отзыв правительства и ушел на доработку.

Ранее документ предполагал получение как ипотечных, так и кредитных каникул для заемщиков, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (ЧС) природного или техногенного характера. Заемщик наделялся правом в течение полугода с момента возникновения ЧС обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора на срок, определенный заемщиком, но не более 6 месяцев.

Согласно доработанному ко второму чтению законопроекту, за кредитными каникулами смогут обратиться только ипотечные заемщики, а срок обращения сокращен до двух месяцев.

"Проживание заемщика в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушение условий его жизнедеятельности и утрата им имущества в результате чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера. В этом случае заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием (о предоставлении кредитных каникул - ИФ) в течение 60 календарных дней с момента установления соответствующих фактов", - говорится в доработанном законопроекте. Каникулы будут представляться на срок, определенный заемщиком, но не более 6 месяцев.

Документ планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 4 апреля. В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.