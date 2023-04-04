Поправки о кредитных каникулах для жителей зон ЧС приняты во II чтении

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который наделяет заемщиков, проживающих в зоне чрезвычайной ситуации, правом получить кредитные каникулы.

Законопроект № 29964-8 был внесен в парламент еще в декабре 2021 года, но с тех пор не раз дорабатывался и вносился в новой редакции. Авторы проекта - депутаты Наталья Костенко и Иван Демченко.

Ранее документ предполагал получение как ипотечных, так и кредитных каникул для заемщиков, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. Заемщик наделялся правом в течение полугода с момента возникновения ЧС обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора на срок, определенный заемщиком, но не более 6 месяцев.

Согласно принятому во втором чтении законопроекту, за кредитными каникулами смогут обратиться только ипотечные заемщики, а срок обращения сокращен до двух месяцев.

"Проживание заемщика в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушение условий его жизнедеятельности и утрата им имущества в результате чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера. В этом случае заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием (о предоставлении кредитных каникул - ИФ) в течение 60 календарных дней с момента установления соответствующих фактов", - говорится в принятом законопроекте. Каникулы будут представляться на срок, определенный заемщиком, но не более 6 месяцев.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.