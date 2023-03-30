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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

В Татарстане в пойме Камы под водой прорвало этанопровод

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Алексеевском районе Татарстана в затопленной части поймы Камы произошла разгерметизация этанопровода "Миннибаево - Казань", который питает завод ПАО "Казаньоргсинтез", сообщили в управлении МЧС по Татарстану.

Сигнал от диспетчера ООО "Газпром трансгаз Казань" поступил в МЧС в 12:24 30 марта. Разгерметизация этанопровода, диаметр которого составляет 500 мм, случилась примерно в километре от села Балахчино. На поверхности воды наблюдалось слабое пузырение.

Понижать давление или останавливать подачу газа в этанопроводе не планируется. На месте происшествия работают работники ООО "Газпром трансгаз Казань", они выясняют причины разгерметизации.

Этан является основным сырьем для "Казаньоргсинтеза". Из-за дефицита этана, производство которого в России ограничено, компания несколько лет назад стала перестраивать часть мощностей на пропановое сырье.

В основном этан в России производят два завода: Оренбургский гелиевый завод "Газпрома" и Миннибаевский ГПЗ "Татнефти". Поставки этана перестали обеспечивать потребности "Казаньоргсинтеза" уже в середине нулевых годов после увеличения мощности его этиленовых установок с 400 тысяч до 640 тысяч тонн этилена в год. Для загрузки мощностей "Казаньоргсинтез" в 2013 году приступил к реализации проекта по использованию на установках пиролиза альтернативного этану сырья - пропана, были построены 6 новых печей пиролиза, новый "холодный" блок установки, проведена модернизация компрессорного оборудования и колонн выделения этилена и пропилена.

"Сейчас мы перерабатываем 370 тысяч тонн примерно пропана и пропано-бутанов - СУГ, а должны довести до 449 (тыс. тонн, это будет - ИФ) 2024-2025 год, примерно так. Соотношение (этанового сырья и СУГ в результате - ИФ) будет почти 50 на 50", - говорил "Интерфаксу" в феврале 2022 года Фарид Минигулов, который тогда возглавлял компанию.

Согласно обнародованным в том же месяце данным Минпромторга Татарстана, к 2025 году "Казаньоргсинтез" намерен завершить модернизацию цехов завода этилена для переработки пропанового сырья.

СУГ для "Казаньоргсинтеза" поставляет "СИБУР", купивший химзавод в составе группы предприятий "ТАИФ" в октябре 2021 года.

В октябре 2022 года пресс-служба "СИБУРа" сообщала со ссылкой на нового главу "Казаньоргсинтеза" Айрата Сафина, что предприятие решило историческую проблему обеспечения сырьем и полностью загрузило свои производственные мощности.

"Казаньоргсинтез" - один из крупнейших производителей полиэтилена и единственный производитель поликарбонатов в России.

Газпром трансгаз Казань МЧС Татарстан Казаньоргсинтез Кама
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