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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Что произошло за день: четверг, 30 марта

Указ о весеннем призыве, задержание журналиста the WSJ и планы Raiffeisen относительно российской "дочки"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд в Москве арестовал журналиста The Wall Street Journal из США по делу о шпионаже. В четверг стало известно, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге. В Кремле заявили, что журналист был задержан с поличным.

- Путин подписал указ о весеннем призыве. Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля 2023 года, он коснется граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет. Призваны будут 147 тыс. человек. Ранее в Госдуме сообщали, что планируемое в РФ поэтапное повышение призывного возраста не отразится на весеннем призыве. Кроме того, призванных в армию в ходе весенней кампании не направят служить в новые субъекты РФ.

- Raiffeisen Bank решил продать российскую "дочку" или вывести ее из периметра группы. Австрийская группа с февраля 2022 года изучает возможные варианты действий, в том числе полный уход с российского рынка.

- Маттиас Варниг покидает пост руководителя оператора "Северного потока 2". В дальнейшем деятельностью Nord Stream 2 AG будет заниматься управляющий комитет под руководством администратора Transliq AG.

- "Почта России" в 2022 году получила убыток по РСБУ впервые за 9 лет. Чистый убыток в 2022 году составил 27,22 млрд рублей против 265,99 млн рублей чистой прибыли в 2021 году.

- Суд в Киеве отказался встать на сторону монахов Киево-Печерской лавры в споре с властями. Он признал законным одностороннее расторжение государством договора аренды зданий лавры, заключенного с Украинской православной церковью. В четверг прихожане Киево-Печерской лавры заставили удалиться из нее членов госкомиссии, за это на них пожаловались в полицию.

- Международная федерация настольного тенниса допустила россиян к участию в турнирах "на строгих условиях нейтралитета". Между тем глава МОК Томас Бах заявил, что вмешательство стран в решение о допуске атлетов к соревнованиям грозит крахом всей системы спорта.

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