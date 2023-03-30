На сторонников УПЦ, помешавших госкомиссии в Киево-Печерской лавре, пожаловались в полицию

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Заявление на представителей Украинской православной церкви о препятствовании работе государственной комиссии в Киево-Печерской лавре передано в полицию, сообщил глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко.

"Должны констатировать, что из-за физических препятствий со стороны УПЦ МП комиссия по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская лавра" не смогла начать работу сегодня", - сказал Ткаченко, которого цитируют в четверг украинские СМИ.

Он добавил, что комиссия продолжит работу в пятницу.

Накануне украинские власти разорвали с УПЦ договор аренды зданий на территории лавры. В четверг госкомиссия пришла в монастырь, чтобы принять и опечатать первые несколько храмов и корпусов, однако прихожане заблокировали ее работу и вытеснили ревизоров с территории обители.

УПЦ заявила о незаконности расторжения, настаивая на решении вопроса в суде, первое заседание которого назначено на 26 апреля. Однако власти не стали дожидаться этой даты и намерены начать процесс отчуждения зданий лавры у УПЦ немедленно.