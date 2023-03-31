Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Один из старейших туроператоров в РФ "Солвекс" заявил о прекращении деятельности

Один из старейших туроператоров в РФ "Солвекс" заявил о прекращении деятельности
Фото: Monika Skolimowska/picture alliance via Getty Images

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Туроператор "Солвекс" заявил о прекращении деятельности из-за невозможности исполнения обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

"Общество с ограниченной ответственностью "Туристическое агентство Солвекс", реестровый номер в едином федеральном реестре туроператоров РТО 014492, сообщает о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта в сфере международного выездного туризма, внутреннего туризма, международного въездного туризма", - говорится в сообщении компании.

"Солвекс" - один из старейших российских туроператоров, основан в 1993 году. Основным направлением для компании была Болгария. Также она отправляла туристов в Грецию, на Кипр, в Израиль, Юго-Восточную Азию, Индию, Словакию, Финляндию, Венгрию.

Генеральный директор туроператора Димитр Цонев объяснил решение о прекращении деятельности тем, что компания не может продолжать работу и расплатиться с клиентами по всем отмененным турам из-за сложившейся международной обстановки. Как сказал Цонев в интервью B2B-изданию RTN, решение остановить деятельность было принято после того, как 2 февраля 2023 года Минэкономразвития РФ заявило, что субсидий и отсрочки возврата средств за отмененные туры не будет.

Как уточняет RTN, в фонде персональной ответственности "Солвекса" 2,3 млн рублей. Фингарантии по внутреннему туризму составляют 500 тыс. рублей в соответствии с договором со страховой компанией "Евроинс", который действует до 4 июля 2023 года. Как следует из заявления гендиректора, сумма оставшегося долга клиентам по несостоявшимся турам превышает 8 млн рублей.

Как заявляют в "Солвексе", информация о порядке обращения туристов с требованиями о возмещении ущерба из фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма будет размещена на сайте ассоциации "Турпомощь".

Информация о порядке обращения с требованиями о выплате страхового возмещения к страховщику (внутренний туризм) будет размещена на сайте страховщика СК "Евроинс".

Солвекс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Генштабе исключили отправку призывников в зону СВО

В заторе в связи с закрытием из-за снега участка трассы М-4 "Дон" застряли 33 автобуса

Kraft Heinz продает российский бизнес детского питания "Черноголовке"

Генштаб сообщил, что начал получать сведения о призывниках в электронном виде

Что произошло за день: четверг, 30 марта

Путин подписал указ о весеннем призыве

Путин подписал указ о весеннем призыве

В Думу внесен пакет законопроектов о полном запрете пропаганды наркотиков

Замгубернатора Ненецкого автономного округа задержан по подозрению в коррупции

"АвтоВАЗ" изменил сроки корпоративного отпуска на фоне перебоев с поставками деталей

"АвтоВАЗ" изменил сроки корпоративного отпуска на фоне перебоев с поставками деталей

Суд в Москве арестовал журналиста The Wall Street Journal из США по делу о шпионаже

Суд в Москве арестовал журналиста The Wall Street Journal из США по делу о шпионаже
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });