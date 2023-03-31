Один из старейших туроператоров в РФ "Солвекс" заявил о прекращении деятельности

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Туроператор "Солвекс" заявил о прекращении деятельности из-за невозможности исполнения обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

"Общество с ограниченной ответственностью "Туристическое агентство Солвекс", реестровый номер в едином федеральном реестре туроператоров РТО 014492, сообщает о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта в сфере международного выездного туризма, внутреннего туризма, международного въездного туризма", - говорится в сообщении компании.

"Солвекс" - один из старейших российских туроператоров, основан в 1993 году. Основным направлением для компании была Болгария. Также она отправляла туристов в Грецию, на Кипр, в Израиль, Юго-Восточную Азию, Индию, Словакию, Финляндию, Венгрию.

Генеральный директор туроператора Димитр Цонев объяснил решение о прекращении деятельности тем, что компания не может продолжать работу и расплатиться с клиентами по всем отмененным турам из-за сложившейся международной обстановки. Как сказал Цонев в интервью B2B-изданию RTN, решение остановить деятельность было принято после того, как 2 февраля 2023 года Минэкономразвития РФ заявило, что субсидий и отсрочки возврата средств за отмененные туры не будет.

Как уточняет RTN, в фонде персональной ответственности "Солвекса" 2,3 млн рублей. Фингарантии по внутреннему туризму составляют 500 тыс. рублей в соответствии с договором со страховой компанией "Евроинс", который действует до 4 июля 2023 года. Как следует из заявления гендиректора, сумма оставшегося долга клиентам по несостоявшимся турам превышает 8 млн рублей.

Как заявляют в "Солвексе", информация о порядке обращения туристов с требованиями о возмещении ущерба из фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма будет размещена на сайте ассоциации "Турпомощь".

Информация о порядке обращения с требованиями о выплате страхового возмещения к страховщику (внутренний туризм) будет размещена на сайте страховщика СК "Евроинс".