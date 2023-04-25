РСТ прогнозирует в 2023 году рост выездного туризма из России на 15%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии ожидает в 2023 году увеличение выездного туризма на 15%, до 25,8 млн поездок в связи с открытием доступных для россиян стран после пандемии, говорится в презентации президента РСТ Ильи Уманского.

"Решается вопрос с авиационным транспортом, и мы рассчитываем на небольшой прирост. При этом мы считаем, что выездной туризм растет достаточно сдержанно, и ключевой фактор, который на это влияет - ценообразование", - отметил эксперт.

В 2022 году Россию, по данным РСТ, посетили более 8 млн иностранных туристов. В 2023 году ожидается рост въездного туризма на 20%.

"Въездной туризм имеет потенциал роста. В 2019 году туристов, забронировавших проживание в коллективных средствах размещения в России было около 11 млн, в 2022 году - около 2,5 млн. Но в любом случае мы рассчитываем на то, что сможем прирасти (в 2023 году - ИФ)", - сказал Уманский.

Он отметил, что из-за внешнеполитических факторов во въездном туризме действует эффект низкой базы. "Но мы очень рассчитываем на возобновление турпотока из дружественных стран, в частности из Китая", - добавил президент РСТ.