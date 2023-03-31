Песков отказался комментировать предъявление обвинений Трампу

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не собираются комментировать предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу, поскольку считают это внутриамериканским делом.

На просьбу журналистов дать комментарий по этому поводу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Не думаю, что это тема для каких-то наших комментариев, это внутриамериканские процессы, которые не считаем необходимым как-то комментировать".

Ранее в пятницу стало известно, что Трампу предъявлено более 30 обвинений, в том числе касающихся мошеннических действий в бизнесе. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.