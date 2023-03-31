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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Мишустин заявил о кратном увеличении производства военной техники и оружия

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Потребности вооруженных сил в военной технике значительно выросли, принятые меры позволяют кратно увеличить ее производство, заявил на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей армии премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сейчас потребности вооруженных сил в технике значительно выросли, чтобы гарантированно снабжать их всем необходимым, максимально задействуем заводские мощности организаций оборонно-промышленного комплекса страны, ускоренными темпами реализуются инвестиционные проекты по развитию производства, включая всю кооперацию", - сказал он.

"Приняты меры, которые позволяют сегодня кратно увеличить изготовление наиболее востребованных типов вооружений", - добавил премьер.

Особое внимание он потребовал уделить расширению ремонтной базы.

"Восстановление отдельных видов техники - сложный, трудоемкий процесс, к которому нужно привлекать квалифицированных специалистов", - сказал Мишустин, заметив, что для этого было решено сформировать в составе Министерства обороны завод для оперативного ремонта ракетно-артиллерийского вооружения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Михаил Мишустин Правительство СВО
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