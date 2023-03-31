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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

РФ может использовать Вооруженные силы для отражения нападения на себя и союзников

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Россия может использовать Вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и своих союзников, говорится в обнародованной в пятницу обновленной концепции внешней политики РФ.

"Использование Вооруженных сил РФ может быть направлено, в частности, на решение задач по отражению и предотвращению вооруженного нападения на Россию и (или) ее союзников, по урегулированию кризисов, по поддержанию (восстановлению) мира в соответствии с решением Совета Безопасности ООН, других структур коллективной безопасности с участием России в их зоне ответственности, по обеспечению защиты своих граждан, находящихся за рубежом, по борьбе с международным терроризмом и пиратством", - говорится в тексте документа, подписанного президентом РФ.

В нем отмечается, что Вооруженные силы РФ могут использоваться в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами и законодательством РФ: "Россия рассматривает статью 51 Устава ООН в качестве адекватной и не подлежащей ревизии правовой основы для применения силы в порядке самообороны".

В тексте концепции говорится, что "в целях обеспечения стратегической стабильности, устранения предпосылок для развязывания глобальной войны и рисков применения ядерного и других видов оружия массового уничтожения, формирования обновленной архитектуры международной безопасности Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию, недопущению обострения межгосударственных отношений до уровня, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе с применением ядерного и других видов оружия массового уничтожения".

Отмечается необходимость:

- укрепления и развития системы международных договоров в сферах стратегической стабильности, "контроля над вооружениями, предотвращения распространения оружия массового уничтожения, средств его доставки и связанных с их производством товаров и технологий (в том числе с учетом риска попадания компонентов такого оружия к негосударственным субъектам)";

- укрепления и развития "международных политических основ (договоренностей) поддержания стратегической стабильности, режимов контроля над вооружениями и нераспространения всех видов оружия массового уничтожения и средств его доставки при обязательном комплексном учете всех видов вооружений и факторов, оказывающих влияние на стратегическую стабильность, в их взаимосвязи";

- предотвращения гонки вооружений и исключения ее переноса в новые среды, создания условий "для дальнейшего поэтапного сокращения ядерных потенциалов с учетом всех факторов, оказывающих влияние на стратегическую стабильность";

- повышения предсказуемости в международных отношениях, осуществления и при необходимости совершенствования "мер доверия в военной и международной сферах, предотвращению непреднамеренных вооруженных инцидентов".

ВС РФ
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