В новой концепции внешней политики отмечен рост риска глобальной войны ядерных держав

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Вероятность конфликтов, в том числе с участием ядерных держав, растет, а также повышается вероятность их перерастания в глобальную войну, говорится в новой концепции внешней политики России.

"Использование военной силы в нарушение международного права, освоение космического и информационного пространства в качестве новых сфер военных действий, стирание грани между военными и невоенными средствами межгосударственного противоборства, обострение в ряде регионов застарелых вооруженных конфликтов увеличивают угрозу всеобщей безопасности, усиливают риски столкновений между крупными государствами, в том числе с участием ядерных держав", - говорится в документе.

В концепции подчеркивается, что эти риски "повышают вероятность эскалации таких конфликтов и их перерастания в локальную, региональную или глобальную войну".

Там говорится, что роль фактора силы в международных отношениях повышается, "в ряде стратегически важных регионов расширяется конфликтное пространство".

"Дестабилизирующие наращивание и модернизация наступательных военных потенциалов, разрушение системы договоров в сфере контроля над вооружениями подрывают стратегическую стабильность", - говорится в концепции.

Президент Владимир Путин своим указом утвердил новую концепцию 31 марта.