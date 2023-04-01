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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

На птицефабрике в Брянской области произошел пожар

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали пожар на птицефабрике в селе Уручье Брянской области, сообщает ГУ МЧС по региону в субботу.

"В 15:51 пожар локализован. На тушении работают шесть ручных стволов", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила в 14:55. На место происшествия направили пожарно-спасательные расчеты в составе восьми отделений на пожарных автоцистернах. Огонь тушат также специалисты службы пожаротушения ГУ МЧС по Брянской области.

Ведомство не сообщило о масштабах и причинах пожара, а также о наличии пострадавших.

По данным из открытых источников, в селе Уречье находится птицеводческая ферма холдинга "Мираторг".

Брянская область МЧС
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