На птицефабрике в Брянской области произошел пожар

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали пожар на птицефабрике в селе Уручье Брянской области, сообщает ГУ МЧС по региону в субботу.

"В 15:51 пожар локализован. На тушении работают шесть ручных стволов", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила в 14:55. На место происшествия направили пожарно-спасательные расчеты в составе восьми отделений на пожарных автоцистернах. Огонь тушат также специалисты службы пожаротушения ГУ МЧС по Брянской области.

Ведомство не сообщило о масштабах и причинах пожара, а также о наличии пострадавших.

По данным из открытых источников, в селе Уречье находится птицеводческая ферма холдинга "Мираторг".