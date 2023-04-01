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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Один человек пострадал при пожаре на птицефабрике в Брянской области

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали открытое горение в селе Уручье Брянской области, сообщает ГУ МЧС по региону в субботу.

"В 17:22 ликвидация открытого горения. На тушении работали шесть ручных стволов и четыре звена газодымозащитной службы. В результате пожара есть пострадавший", - говорится в сообщении.

О состоянии пострадавшего в ведомстве не уточнили.

Ранее сообщалось, что в 14:55 поступила информация о пожаре на птицефабрике. На место происшествия направили пожарно-спасательные расчеты в составе восьми отделений на пожарных автоцистернах. В 15:51 пожар удалось локализовать.

В МЧС не сообщили о масштабах и причинах пожара.

По данным из открытых источников, в селе Уречье находится птицеводческая ферма агрохолдинга "Мираторг".

Позже в пресс-службе "Мираторга" подтвердили, что пожар произошел на птицеводческом комплексе "БЦ-3" в селе Уручье Выгоничского района Брянской области. "Произошло возгорание в одном из корпусов. В настоящее время пожар локализован, открытое горение ликвидировано. Производственная площадка будет работать в обычном режиме", - говорится в сообщении на сайте компании.

Брянская область МЧС Мираторг
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