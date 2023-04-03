Минобороны РФ сообщило, что ВДВ впервые получили тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ заявили, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), которые направляют в зону специальной военной операции (СВО) на Украине, усиливают тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек".

"Передача экипажам модернизированных боевых машин ТОС-1А "Солнцепек" состоялась впервые в истории ВДВ. Экипажи, убывающие в зону специальной военной операции, продемонстрировали готовность машин и личного состава к выполнению боевых задач", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Передача ВДВ тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" состоялась в Саратовской области в одном из соединений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), сообщили в российском военном ведомстве.

Ранее официально сообщалось, что тяжелые огнеметные системы в России стоят на вооружении войск РХБЗ.

"Солнцепек" действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

Минобороны РФ сообщало, что российские военные применяют тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" против украинских войск в ходе СВО.

В 2018 году министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о решении усилить ВДВ танками. До этого у российских десантников не было танковых подразделений. Также в 2018 году сообщалось, что ВДВ усилят вертолетами, подразделениями противовоздушной и противоракетной обороны.