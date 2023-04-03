Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Минобороны РФ сообщило, что ВДВ впервые получили тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ заявили, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), которые направляют в зону специальной военной операции (СВО) на Украине, усиливают тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек".

"Передача экипажам модернизированных боевых машин ТОС-1А "Солнцепек" состоялась впервые в истории ВДВ. Экипажи, убывающие в зону специальной военной операции, продемонстрировали готовность машин и личного состава к выполнению боевых задач", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Передача ВДВ тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" состоялась в Саратовской области в одном из соединений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), сообщили в российском военном ведомстве.

Ранее официально сообщалось, что тяжелые огнеметные системы в России стоят на вооружении войск РХБЗ.

"Солнцепек" действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

Минобороны РФ сообщало, что российские военные применяют тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" против украинских войск в ходе СВО.

В 2018 году министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о решении усилить ВДВ танками. До этого у российских десантников не было танковых подразделений. Также в 2018 году сообщалось, что ВДВ усилят вертолетами, подразделениями противовоздушной и противоракетной обороны.

Минобороны РФ ВДВ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спасатели на Камчатке обследуют здания после мощного землетрясения

Шестибалльное землетрясение ощутили жители Петропавловска-Камчатского

Трое пострадавших при взрыве в петербургском кафе находятся в тяжелом состоянии

Подозреваемая в убийстве военкора Татарского задержана, как сообщает источник

После взрыва в кафе в Петербурге госпитализированы 24 человека

В результате взрыва в кафе в Петербурге пострадали 25 человек

Что произошло за день: воскресенье, 2 апреля

В связи с гибелью Владлена Татарского в Петербурге разыскивается подозреваемая девушка

В связи с гибелью Владлена Татарского в Петербурге разыскивается подозреваемая девушка

Блогер Владлен Татарский мог стать жертвой взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Один человек погиб при взрыве в кафе в центре Санкт-Петербурга

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });