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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Шестибалльное землетрясение ощутили жители Петропавловска-Камчатского

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7 произошедшее в акватории Авачинского залива в 48 км от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По предварительным данным, в Петропавловске-Камчатском ощущались подземные толчки силой в шесть баллов, говорится в сообщении геофизиков.

Корреспондент "Интерфакса" передает, что в квартирах столицы края раскачивалась мебель и падали предметы. Люди выбегали из подъездов на улицу.

Петропавловск-Камчатский Камчатка
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