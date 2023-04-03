Шестибалльное землетрясение ощутили жители Петропавловска-Камчатского

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7 произошедшее в акватории Авачинского залива в 48 км от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По предварительным данным, в Петропавловске-Камчатском ощущались подземные толчки силой в шесть баллов, говорится в сообщении геофизиков.

Корреспондент "Интерфакса" передает, что в квартирах столицы края раскачивалась мебель и падали предметы. Люди выбегали из подъездов на улицу.