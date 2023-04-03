Правительство поддержало увеличение лимитов по экономическим преступлениям

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Правительство дало положительный отзыв на законопроект фракции "Новые люди", который предлагает увеличить пороговые значения сумм крупного и особо крупного размеров ущерба (дохода, задолженности) для квалификации преступлений в сфере экономической деятельности в рамках Уголовного кодекса.

Законопроект № 327269-8 вместе с положительным отзывом правительства опубликован в думской базе.

Согласно действующему Уголовному кодексу, при наказаниях в сфере ограничения конкуренции доходом в крупном размере считается сумма свыше 50 млн рублей, а доходом в особо крупном размере - свыше 250 млн рублей. Внесенный законопроект повышает эти пороги до 80 млн рублей и 395 млн рублей соответственно. Крупным ущербом признается сумма свыше 10 млн рублей, а особо крупным ущербом - 30 млн рублей, предлагается повысить их до уровня 16 млн рублей и 47,5 млн рублей соответственно.

Сумму крупного ущерба при наказаниях за незаконное использование чужого товарного знака предлагается повысить с 250 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.

Крупным размером при уклонении от уплаты налогов, сборов, страховых взносов сейчас считается сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 15 млн руб., а особо крупным размером - свыше 45 млн руб. Предлагается повысить эти пределы до 35 и 100 млн руб. соответственно. Аналогичным образом предлагается повысить пороги при нарушениях, при неисполнении обязанностей налогового агента.

В пояснительных материалах необходимость пересмотра пороговых значений объясняется ростом инфляции.

В конце июля 2022 года президент поручил правительству и Верховному суду рассмотреть вопросы, касающиеся увеличения порогов значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба. "В том числе в части, касающейся размеров неуплаченных таможенных и иных обязательных платежей, в целях привлечения к ответственности в соответствии со статьей 194 Уголовного кодекса РФ", - говорилось в поручении. При этом внесенный законопроект не содержит модификации статьи 194. Сейчас уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых или компенсационных пошлин признается совершенным в крупном размере, если неуплаченная сумма (в том числе при перемещении в нескольких товарных партиях) превышает 2 млн рублей, а в особо крупном размере - 6 млн рублей.