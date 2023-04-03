Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Москалькова сообщила о передаче пяти раненых украинских военных на родину

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Пять раненых украинских военнослужащих в понедельник были репатриированы на родину, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

Она напомнила, что в конце марта пять российских военных были переданы Украиной в Россию.

Татьяна Москалькова Украина РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Убийство Владлена Татарского

Дело об убийстве военкора Татарского в Петербурге переквалифицировано на статью "теракт"

Совет Думы решил приостановить выплату взносов в ПА ОБСЕ

Совет Думы решил приостановить выплату взносов в ПА ОБСЕ

В Госдуме готовят поправки об уголовной ответственности за содействие МУС

В Госдуме готовят поправки об уголовной ответственности за содействие МУС
Убийство Дарьи Дугиной

Обвиняемые по делу, связанному с убийством журналистки Дугиной, частично признали вину

Визит главы МАГАТЭ в Россию ожидается 5 апреля

Защита журналиста WSJ Гершковича обжаловала его арест

Защита журналиста WSJ Гершковича обжаловала его арест

Комитет Думы одобрил идею оборотных штрафов за отказ IT-компаний от системы хранения трафика

Комитет Думы одобрил идею оборотных штрафов за отказ IT-компаний от системы хранения трафика
Убийство Владлена Татарского

МВД обнародовало видеозапись допроса Дарьи Треповой

Силуанов прогнозирует постепенную нормализацию баланса госбюджета

Гатчина официально стала столицей Ленинградской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });