Москалькова сообщила о передаче пяти раненых украинских военных на родину

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Пять раненых украинских военнослужащих в понедельник были репатриированы на родину, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

Она напомнила, что в конце марта пять российских военных были переданы Украиной в Россию.