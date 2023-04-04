Минфин настаивает на увеличении выплаты в ОСАГО за ущерб жизни и здоровью в четыре раза

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ считает необходимым вернуться к теме поднятия лимита выплат в ОСАГО за ущерб жизни и здоровью с нынешних 500 тыс. рублей до 2 млн рублей, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, выступая в Совете Федерации.

"К сожалению, из-за деятельности отдельных популистов нам не удалось в свое время поднять компенсацию за гибель человека в аварии (по ОСАГО - ИФ)", - отметил Моисеев.

"Я считаю ситуация дошла до полного абсурда, тему надо решать", - добавил он.

"Если человек погиб в автобусе, упал в лифте, взорвался газовый баллон, погиб при исполнении служебных обязанностей (если это сотрудник органов), то его родственники получают 2 млн рублей. Если человек погиб в собственном автомобиле, то его родственники получают 500 тыс. рублей", - заявил Моисеев.

Он подчеркнул, что такие изменения могут сказаться на стоимости полисов, но критичным это не станет. "Вероятно, это повлечет за собой некоторое изменение тарифов, но совсем не такое драматическое, во всяком случае, по тем расчетам, которые проводились, когда в предыдущий раз законопроект рассматривался в Госдуме", - считает заместитель министра финансов.

Согласно российскому законодательству, в настоящее время лимиты по закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда (ОСОПО) увеличены до 3 млн рублей и начали действовать с 30 марта 2023 года.

Согласно другому закону - об обязательном страховании ответственности перевозчика перед пассажирами, действующему в РФ с 1 января 2013 года, лимит выплат составляет 2 млн рублей.