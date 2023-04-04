Поправки об упрощении признания участников СВО погибшими и пропавшими прошли I чтение

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроекты об упрощении процедуры признания бойцов и гражданских лиц пропавшими без вести и погибшими в зоне СВО.

Законопроект № 313908-8 предусматривает специальный порядок выдачи справки о смерти военнослужащего, умершего или погибшего во время прохождения военной службы по призыву или на службе по мобилизации, в период военного положения и в военное время либо военного обучения в период военного положения и в военное время.

В частности, предлагается предусмотреть, что документ о смерти может быть выдан не только медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность, но и другим уполномоченным лицом.

Также предлагается признать утратившим силу положение, согласно которому для подачи заинтересованными лицами заявления о признании военнослужащего или иного гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим необходимо указать день окончания военных действий.

Законопроект № 313921-8 предусматривает особенности применения положений Гражданского кодекса в части признания гражданина безвестно отсутствующим, объявления судом умершим военнослужащего или иного гражданина, пропавшего без вести в связи с военными действиями - по отношению к гражданам, участвовавшим в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожской области или в ходе вооруженной провокации на государственной границе и приграничных территориях российских регионов, прилегающих к районам проведения СВО.

Также это касается лиц, призванных на военную службу по мобилизации, лиц, проходивших в Вооруженных Силах России службу по контракту, лиц, находившихся на военной службе в войсках Росгвардии, в воинских формированиях и добровольцев, а также граждан, проживавших на указанных территориях.

Авторами законопроектов стали председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также председатель комитета по законодательству Совета Федерации Андрей Клишас, вице-спикер Совфеда секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и некоторые другие парламентарии.

Как говорил ранее Турчак, после принятия проекта закона, достаточно будет заявления командира, видевшего его гибель, чтобы боец был признан погибшим.

"Если же прямых свидетелей этого нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займет не более полугода. После получения статуса пропавшего без вести члены семьи смогут инициировать процедуру признания бойца погибшим через суд", - объяснил вице-спикер. Сейчас для подтверждения смерти без вести пропавшего военного надо ждать два года с момента окончания боевых действий.

Новый регламент коснется всех подобных случаев, возникших после 24 февраля 2022 года и распространится на военнослужащих (в том числе мобилизованных), пропавших без вести или погибших при исполнении воинского долга в зоне ведения СВО и приграничье, сообщил Турчак.