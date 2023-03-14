В Госдуму внесли законопроект об упрощении процедуры признания бойцов пропавшими без вести

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил о внесении в Госдуму проекта закона об упрощении процедуры признания бойцов пропавшими без вести и погибшими.

"Теперь, чтобы боец был признан погибшим, достаточно будет заявления командира, видевшего его гибель. Если же прямых свидетелей этого нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займет не более полугода. После получения статуса пропавшего без вести члены семьи смогут инициировать процедуру признания бойца погибшим через суд", - написал Турчак в своем телеграм-канале.

Он отметил, что по действующим правилам для подтверждения смерти без вести пропавшего военнослужащего надо ждать два года с момента окончания боевых действий.

Новый регламент коснется всех подобных случаев, возникших после 24 февраля 2022 года, и распространится на военнослужащих (в том числе мобилизованных), пропавших без вести или погибших при исполнении воинского долга в зоне ведения СВО и приграничье, сообщил Турчак.

Законопроекты внесены в Госдуму рабочей группой по вопросам СВО, добавил он.

По словам Турчака, проблема обсуждалась в ходе встреч с родными погибших, на заседаниях группы, а также была отражена в первом докладе президенту.

"В условиях боевых действий подтвердить гибель человека стандартным путем непросто. Длительная и запутанная бюрократическая процедура может надолго оставить семьи погибших бойцов без выплат и прочих положенных мер соцподдержки. Рассчитываем, что Госдума рассмотрит эти законопроекты максимально оперативно", - написал Турчак.