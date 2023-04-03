Процедуру признания пропавшим без вести упростят и для гражданских лиц в зоне СВО

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроекты об упрощении процедуры признания бойцов пропавшими без вести и погибшими, а также гражданских лиц в зоне СВО.

"Документы в высокой степени готовности", - сказал председатель комитета Павел Крашенинников.

По его словам, нормы законопроектов будут касаться и военнослужащих в зоне СВО, и гражданских лиц.

Авторами законопроектов стали Крашенинников, а также председатель комитета по законодательству Совета Федерации Андрей Клишас, вице-спикер Совфеда секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и некоторые другие парламентарии.

Как объяснял Турчак, после принятия проекта закона, достаточно будет заявления командира, видевшего гибель бойца, чтобы тот был признан погибшим.

"Если же прямых свидетелей этого нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займет не более полугода. После получения статуса пропавшего без вести члены семьи смогут инициировать процедуру признания бойца погибшим через суд", - уточнял Турчак.

Он отметил, что по действующим правилам для подтверждения смерти без вести пропавшего военнослужащего надо ждать два года с момента окончания боевых действий.

Новый регламент коснется всех подобных случаев, возникших после 24 февраля 2022 года и распространится на военнослужащих (в том числе мобилизованных), пропавших без вести или погибших при исполнении воинского долга в зоне ведения СВО и приграничье, сообщил Турчак. "В условиях боевых действий подтвердить гибель человека стандартным путем непросто - длительная и запутанная бюрократическая процедура может надолго оставить семьи погибших бойцов без выплат и прочих положенных мер соцподдержки", - отмечал вице-спикер.