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Законопроект об оценке кредитной загрузки поручителей принят в I чтении

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет оценивать уровень кредитной нагрузки не только непосредственно заемщиков, но и поручителей по кредитам.

Законопроект № 1173662-7 в палату в мае 2021 года внесли в первый раз. Затем его доработали и внесли в новой редакции в декабре 2022 года. Авторы проекта - председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и два сенатора.

"Речь идет об изменениях в законодательство, которые касаются субъектов кредитной истории. У нас зачастую граждане выступают поручителями по кредитам, а эта информация в бюро кредитных историй не концентрируется, но при этом надо иметь в виду, что поручитель, в случае невыполнения обязательств по кредиту основным заемщиком, будет брать бремя кредита на себя. Эта информация очень важна для того, чтобы, в том числе, и кредиторы учитывали степень загруженности поручителя либо этими поручительствами, либо другими кредитами", - объяснял Аксаков.

"Поручительство - это фактически уже обязательство по кредиту, и его необходимо учитывать в бюро кредитных историй. Данный законопроект как раз предлагает, что если по кредиту есть поручитель, то обязательно эта информация должна поступать в БКИ", - сказал депутат.

По его словам, законопроект также предлагает ограничить информацию, которую судебные органы представляют в БКИ только результативной частью. "Сейчас суд отправляет весь ворох документов, связанный с деятельностью какого-то лица, и в результате перегружается само бюро этой ненужной информацией. Предлагается все это систематизировать и сделать так, чтобы можно было эффективно работать и определять задолженность человека, его кредитоспособность, исходя из выжимки информации, предоставляемой судом", - сказал Аксаков.

Анатолий Аксаков Госдума
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