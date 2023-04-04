Китай откроет визовые центры в Москве и Петербурге

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Китай планирует открыть в Москве и Санкт-Петербурге визовые центры, чтобы повысить эффективность работы своих посольств и консульств в этих городах, сообщает генконсульство КНР в Санкт-Петербурге.

"В целях повышения эффективности работы посольства КНР в России и генконсульства в Санкт-Петербурге по приему виз Китай принял решение об открытии китайских визовых центров в Москве и Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.

Как отметили в генконсульстве, в настоящее время китайские визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге завершили основную подготовительную работу, ведут переговоры с российскими партнерами по вопросам сотрудничества.

В дипмиссии отметили, что пока китайские визовые центры официально не открыты и не принимают заявления на визы.

"Как только все будет согласовано, китайская сторона в кратчайшие сроки откроет китайские визовые центры", - говорится в сообщении.

Иностранные туристы могут подавать заявления на все типы виз в Китай. В конце марта власти КНР также разрешили въезд иностранным туристам в составе туристических групп.