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Китай разрешил въезд в страну иностранным туристическим группам

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти Китая в пятницу разрешили въезд в страну иностранным туристам в составе туристических групп, сообщает министерство культуры и туризма КНР в соцсетях.

"В рамках социального развития и содействия туристическим обменам с 31 марта 2023 года китайские турагентства и онлайн-поставщики туристических услуг возобновляют организацию въездных групповых туров иностранцев из-за рубежа и предоставление услуг "авиабилеты плюс отель", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, турагентства обязаны строго соблюдать нормы управления групповым туризмом и повышать качество услуг въездного туризма.

Китай
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