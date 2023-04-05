Норильск занял первую строчку в рейтинге городов-загрязнителей воздуха в РФ в 2022 г.

Среди федеральных округов самым "грязным", по данным Росприроднадзора, стал Сибирский

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Норильск (Красноярский край) занял первую строчку в рейтинге основных городов-загрязнителей атмосферного воздуха в России в 2022 году, составленном Росприроднадзором, говорится в отчете о деятельности ведомства в прошедшем году.

Так, по данным Росприроднадзора, объем выбросов загрязняющих веществ в Норильске в 2022 году составил 1,8 млн тонн - это 10,5% от общего объема выбросов по всей стране.

Кроме Норильска в десятку основных городов-загрязнителей также попали Череповец (270 тыс. тонн), Новокузнецк (263 тыс. тонн), Липецк (262 тыс. тонн), поселок городского типа Рефтинский (225 тыс. тонн), Междуреченск (198 тыс. тонн), Магнитогорск (173 тыс. тонн), Воркута (168 тыс. тонн), Иркутск (132 тыс. тонн) и Уфа (132 тыс. тонн).

В отчете также отмечается, что среди федеральных округов самым "грязным" стал Сибирский - 5,8 млн тонн загрязняющих веществ за 2022 год. Следом за ним идет Уральский федеральный округ (3,6 млн тонн) и Приволжский федеральный округ (2,3 млн тонн).

Основными источниками же выбросов в 2022 году, по данным Росприроднадзора, стали деятельность по добыче полезных ископаемых (7,2 млн тонн от общего числа выбросов по стране), обрабатывающие производства (3,6 млн тонн) и обеспечение электрической энергией, газом и паром (3,1 млн тонн).

Норильск - крупный центр российской цветной металлургии, расположенный на севере Красноярского края. Вместе с рядом соседних населенных пунктов образует Норильский промышленный район, в котором активно ведется добыча цветных и драгоценных металлов, а также серы, селена, теллура и серной кислоты. Самое крупное месторождение медно-никелевых руд находится в 40 километрах от Норильска. Добычу полезных ископаемых осуществляет ПАО "ГМК "Норникель".