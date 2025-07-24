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"Норникель" запустил систему мониторинга качества воздуха в Мончегорске

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - "Норникель" запустил в работу систему автоматического контроля качества атмосферного воздуха в Мончегорске - городе присутствия АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" ГМК "Норникель"), сообщает КГМК.

Цифровая платформа обеспечивает круглосуточный контроль за состоянием воздуха в режиме реального времени. Она объединяет данные с 11 станций экологического мониторинга, которые находятся в Мончегорске.

Каждые 20 минут оборудование фиксирует уровень загрязняющих веществ (диоксида серы, сероводорода, оксида углерода, диоксида азота, озона), а также взвешенных частиц - пыли и сажи.

При этом система учитывает как промышленные выбросы КГМК, так и другие источники загрязнения.

"Например, если рядом со станцией мониторинга разведут костер, индекс также может временно повыситься. Таким образом, система фиксирует комплексное влияние на качество воздуха, исходящее от различных источников, включая бытовые и транспортные", - уточняется в сообщении.

Обработанные данные публикуются на сайте администрации Мончегорска в режиме реального времени в виде цветовой индикации. Зеленый цвет означает, что загрязнение отсутствует, желтый свидетельствует об умеренном, а красный - о высоком загрязнении. При этом на сайте городской администрации доступна история измерений концентрации загрязняющих веществ за 14 дней.

По данным КГМК, в декабре 2024 года аналогичная система начала работать в Норильске.

В составе Кольской ГМК - рудники и обогатительная фабрика в Печенгском округе Мурманской области, а также рафинировочные мощности в Мончегорске. Компания выпускает медный концентрат, никелевые аноды, никелевый порошок трубчатых печей, карбонильный и электролитный никель, серную кислоту.

Мончегорск Норильск Кольская ГМК КГМК Норникель
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