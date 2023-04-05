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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Депутаты Госдумы предложили официально продлить майские праздники с 1 по 9 мая

Депутаты Госдумы предложили официально продлить майские праздники с 1 по 9 мая
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов Госдумы предложила законодательно продлить выходные дни с 1 по 9 мая.

"Продлить майские праздники предлагается за счет сокращения нерабочих дней в начале года. Новогодние каникулы предлагается установить с 1 по 3 января, еще один выходной сохранится 7 января, на Рождество. Общее количество выходных в России останется прежним", - говорится в сообщении пресс-службы партии "Новые люди" в среду.

С такой инициативой выступили депутаты Алексей Нечаев, Владислав Даванков, Сангаджи Тарбаев, Анна Скрозникова, Антон Ткачёв и Георгий Арапов.

Согласно социологическим опросам, две трети россиян не покидают дом во время январских выходных, отмечают в партии. А в майские праздники люди могли бы больше времени проводить на улице, не опасаясь получить травмы из-за гололеда, пиротехники. Кроме того, производительность работы во время короткого рабочего периода во время майских праздников небольшая, отмечают в партии.

В настоящее время регионы могут самостоятельно устанавливать дополнительные выходные на майские праздники, однако в прошлом году, например, майские праздники продлили только в Адыгее.

Госдума
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