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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:46

Что произошло за день: среда, 5 апреля

Рекордные убытки ВТБ за 2022 год, предложение депутатов о "слиянии" майских праздников

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ВТБ отразил рекордные убытки за 2022 год из-за санкций, валютных курсов и резервов: в размере 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучета и 613 млрд рублей - по международным. В 2023 году банк планирует вернуться к прибыльности и превысить рекорд 2021 года, когда банк заработал 327 млрд рублей по МСФО. Несмотря на это, менеджмент будет рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов ради улучшения капитальной базы банка.

- Владимир Путин заявил о глубоком кризисе в отношениях РФ и США, в основе которого - "принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка". На церемонии принятия верительных грамот от послов иностранных государств он заявил, что политика Штатов, в том числе поддержка цветных революций, привела к нынешнему кризису на Украине.

- В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет. Российские пограничники задержали пилота.

- Депутаты Госдумы предложили официально продлить майские праздники с 1 по 9 мая за счет сокращения нерабочих дней в начале года. Инициатива предполагает установление новогодних каникул в период с 1 по 3 января и сохранение выходного 7 января.

- В Думе предложили увеличить налоговые вычеты по расходам на образование и лечение. В законопроекте говорится о повышении предельной суммы расходов на обучение ребенка, по которой можно получить вычет по налогу на НДФЛ, до 110 тысяч рублей. В случае расходов на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств речь идет о сумме в 150 тысяч рублей.

- Петербургская парламентская фракция "Справедливой России - За правду" объявила о выходе из партии. О решении сказала руководитель фракции Марина Шишкина, которая ранее в среду заявила о желании уйти с должности вице-спикера Заксобрания. Председатель партии Сергей Миронов предложил Шишкиной и коллегам, заявившим об уходе, сдать мандаты.

- Санна Марин уйдет с постов премьера Финляндии и главы Социал-демократической партии. По словам премьера, такое решение она приняла после выборов, на которых ее партия заняла третье место (19,9%).

- Власти Москвы пообещали перенести место строительства мечети в районе Косино-Ухтомское. Она будет заложена недалеко от метро "Косино", между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом.

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