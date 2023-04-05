Путин может встретиться в среду с главами новых субъектов РФ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду, возможно, встретится с главами четырех новых российских территорий, которые будут участвовать участие в заседании Совета безопасности РФ.

В ходе общения с прессой пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о графике работы главы государства на среду, напомнив о запланированном заседании Совбеза, в котором примут также участие главы четырех новых российских регионов.

По словам Пескова, президент выступит на заседании Совбеза, тема которого - обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в упомянутых регионах. Также запланирован доклад вице-премьера Марата Хуснуллина.

"На Совбезе будет выступление Путина и, по крайней мере, краткая часть выступления Хуснуллина в открытой части", - отметил пресс-секретарь.

"Потом мы не исключаем, что главы регионов проведут отдельные встречи с главой государства", - сказал Песков.