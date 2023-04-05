В Минобороны РФ заявили о срыве украинской атаки под Северском

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные ударом артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвали контратаку армии Украины в районе Северска в Донецкой народной республике (ДНР), заявили в Минобороны РФ.

На красно-лиманском направлении также поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики, сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в среду.

По его словам, потери армии Украины составили свыше 80 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии уничтожено два бронетранспортера, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30", - заявил Конашенков.

По его словам, "потери живой силы противника за сутки на данном направлении составили свыше 410 украинских военнослужащих и наемников".

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Новополь Донецкой народной республики", - сказал представитель военного ведомства.

По словам Конашенкова, за сутки на данных направлениях потери армии Украины составили до 30 военнослужащих, один бронеавтомобиль, два пикапа, а также два склада боеприпасов подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка (ДНР) и Гуляйполе Запорожской области.

"На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики", - сообщил он.

По данным Минобороны, за сутки на данном направлении потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

"На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица "Акация"", - заявил Конашенков.

Российские военные пресекли деятельность восьми украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском, южно-донецком и запорожском направлениях, заявил он.

"В районах населенных пунктов Ласточкино и Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР) поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 110-й механизированной и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ", - сказал Конашенков.

В районе населенного пункта Селидово ДНР истребительной авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. По данным Конашенкова, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. В течение суток уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в ряде районов.

По словам представителя Минобороны РФ, всего за сутки российскими войсками нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.