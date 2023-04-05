"Ростсельмаш" получил 5 млрд рублей из ФРП на производство компонентов трансмиссий

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Фонд развития промышленности (ФРП) выделил льготный заем в 5 млрд рублей "Ростсельмашу" на производство компонентов трансмиссий для тракторной техники - мостов и коробок передач, сообщил сайт предприятия.

Производство будет налажено на строящемся на производственных площадях компании "Ростсельмаш" заводе трансмиссий.

"Для нас это решение принципиально. Оно означает укрепление независимости от внешних поставок, развитие собственных компетенций и компетенций российских поставщиков", - заявил гендиректор "Ростсельмаша" Валерий Мальцев.

С привлечением займа ФРП предприятие реализует первый этап проекта.

В официальной информации отмечается, что последние три года "Ростсельмаш" занимается импортозамещением элементов самоходной аграрной техники, производство которых в России практически не развито. В 2020 году с конвейера сошли первые тракторы серии 2000, оснащенные механическими КПП собственной сборки, начат выпуск дифференциалов для тракторов серии 3000. В 2021 году была освоена механическая обработка корпусных деталей КПП из российского литья.

В 2022 году компания приступила к дальнейшему углублению производства за счет закупки оборудования под выпуск валов и зубчатых колес, организации сборки мостов ведущих колес комбайнов. Было принято стратегическое решение о кардинальном расширении спектра компонентов собственного изготовления для всех типов самоходных машин. Для этого строится завод, на котором планируется выпускать автоматические и механические трансмиссии, мосты и редукторы для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники.

"Ростсельмаш" реализует масштабную инвестиционную программу, включающую создание трех новых производств: нового тракторного производства и завода по производству трансмиссий в Ростове-на-Дону, а также производства сельскохозяйственной и коммунальной техники в Таганроге.

Завод трансмиссий займет 70 тысяч. кв. м и позволит создать порядка 1,5 тысяч рабочих мест. Производственные мощности дадут возможность изготавливать компоненты в количестве, достаточном для выпуска порядка 20 тыс. единиц техники (комбайнов, тракторов и дорожно-строительных машин).

Группа "Ростсельмаш" находится под контролем президента Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш) Константина Бабкина и его партнеров Юрия Рязанова и Дмитрия Удраса, объединяет одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий. Продуктовая линейка группы включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.