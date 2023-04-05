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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Лавров вручил послу ОАЭ в России орден Дружбы

Мохаммад Ахмад Аль-Джабер заявил, что дипмиссия будет прилагать усилия для укрепления отношений РФ и ОАЭ

Лавров вручил послу ОАЭ в России орден Дружбы
Фото: mid.ru

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил в среду послу ОАЭ в Москве доктору Мохаммаду Ахмаду Аль-Джаберу орден Дружбы, сообщили в МИД России.

Этим орденом посол ОАЭ был награжден указом президента РФ за большой вклад в укрепление российско-эмиратских отношений, отметили на Смоленской площади.

"Лавров дал высокую оценку работе Аль-Джабера на посту руководителя дипмиссии ОАЭ в России, пожелал ему дальнейших успехов в реализации задач по продвижению традиционно дружественных отношений стратегического партнерства между двумя странами", - говорится в сообщении МИД России.

В комментарии "Интерфаксу" посол Аль-Джабер подчеркнул, что для него большая честь получить из рук Лаврова орден Дружбы.

"Искренне признателен руководству ОАЭ за оказанное мне доверие представлять страну в дружественной Российской Федерации. Выражаю особую благодарность президенту России Путину за высокую оценку моей дипломатической деятельности", - отметил высокопоставленный дипломат.

Он выразил признательность Лаврову, "всему коллективу МИД России и дружественному российскому народу за всестороннюю поддержку".

"Присужденный мне орден Дружбы – это результат нашей сплоченной с российскими друзьями и коллегами работы. Мы продолжим прилагать все возможные усилия для дальнейшего укрепления российско-эмиратских отношений по всем направлениям", - указал посол Аль-Джабер.

Сергей Лавров МИД РФ Мохаммад Ахмад Аль-Джабер
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