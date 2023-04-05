В МЧС назвали причину задымления в здании Минобороны на Знаменке

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Причиной задымления в здании Минобороны в центре Москвы стало возгорание электробытового прибора, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"На улице Знаменка, дом 19 выявлено возгорание электробытового прибора на площади 5 кв. м", - уточнили там.

Пожар полностью потушили, все системы жизнеобеспечения здания работают в штатном режиме. В МЧС, как и у Минобороны нет информации о пострадавших.

В Минобороны ранее сообщили, что вечером 5 апреля в одном из ведомственных зданий произошло задымление, которое быстро ликвидировали.