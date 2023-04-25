Потребление салатов и зелени в городах России вырастет к 2030 году до 12 кг на человека

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Производство зеленных культур, в частности зелени и салатов, в ближайшие годы будет расти в среднем на 5% в год и к 2030 году превысит 60 тыс. тонн в закрытом грунте, к тому же году каждый житель мегаполисов и близлежащих городов будет съедать до 12 кг свежей зелени в год, прогнозируют эксперты Россельхозбанка. Результаты проведенного ими исследования приводятся в пресс-релизе банка.

Согласно сообщению, в 2022 году производство зеленных культур составило 42 тыс. тонн, более 75% из них пришлось на листовые салаты и зелень.

"Овощи и зелень давно перешли из товаров сезонного потребления в категорию товаров повседневного спроса. По нашим оценкам, сейчас сторонники здорового питания съедают до 7-8 кг свежей зелени в год, - заявила руководитель направления центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова, слова которой приведены в пресс-релизе. - Увеличению производства салатов и зелени будет способствовать непрерывно растущий спрос на экологически чистые и органические продукты для правильного и здорового питания. К 2030 году каждый житель мегаполисов и близлежащих городов будет съедать до 12 кг свежей зелени в год".

Согласно пресс-релизу, рост производства будет обеспечен преимущественно за счет ввода новых мощностей и диверсификации линеек продукции крупнейших тепличных агрохолдингов, импортозамещения и повышенного спроса на свежую зелень и листовые салаты. Наиболее высокие темпы роста в ближайшие 10 лет будут показывать вертикальные фермы. Развитие технологий вертикального фермерства позволит выращивать овощи и зелень в любых климатических условиях, что станет особенно актуально в регионах, где тепличное овощеводство и овощеводство открытого грунта нерентабельно или затруднено из-за суровых климатических условий - например, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, уточняется в сообщении.

Объем импорта салатных овощей и салатов (кочанные, листовые) постепенно сокращается: в 2022 году он составил 9,88 тыс. тонн против 12,9 тыс. тонн в 2021 году (снижение на 23%). При этом, по прогнозам Россельхозбанка, к 2030 году порядка 70% употребляемого россиянами салата будет отечественного производства.

В настоящее время основными поставщиками зарубежной свежей зелени являются Египет, Турция, Китай, Сербия и Азербайджан. В 2022 году на их долю пришлось более 70% ввезенной зелени (в натуральном выражении).

Россельхозбанк создан в 2000 году, принадлежит государству.