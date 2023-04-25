Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Потребление салатов и зелени в городах России вырастет к 2030 году до 12 кг на человека

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Производство зеленных культур, в частности зелени и салатов, в ближайшие годы будет расти в среднем на 5% в год и к 2030 году превысит 60 тыс. тонн в закрытом грунте, к тому же году каждый житель мегаполисов и близлежащих городов будет съедать до 12 кг свежей зелени в год, прогнозируют эксперты Россельхозбанка. Результаты проведенного ими исследования приводятся в пресс-релизе банка.

Согласно сообщению, в 2022 году производство зеленных культур составило 42 тыс. тонн, более 75% из них пришлось на листовые салаты и зелень.

В РоссииРФ не планирует ограничивать импорт картофеля и овощейЧитать подробнее

"Овощи и зелень давно перешли из товаров сезонного потребления в категорию товаров повседневного спроса. По нашим оценкам, сейчас сторонники здорового питания съедают до 7-8 кг свежей зелени в год, - заявила руководитель направления центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова, слова которой приведены в пресс-релизе. - Увеличению производства салатов и зелени будет способствовать непрерывно растущий спрос на экологически чистые и органические продукты для правильного и здорового питания. К 2030 году каждый житель мегаполисов и близлежащих городов будет съедать до 12 кг свежей зелени в год".

В РоссииМинсельхоз РФ исключил из "рыбной программы" ряд целевых показателейЧитать подробнее

Согласно пресс-релизу, рост производства будет обеспечен преимущественно за счет ввода новых мощностей и диверсификации линеек продукции крупнейших тепличных агрохолдингов, импортозамещения и повышенного спроса на свежую зелень и листовые салаты. Наиболее высокие темпы роста в ближайшие 10 лет будут показывать вертикальные фермы. Развитие технологий вертикального фермерства позволит выращивать овощи и зелень в любых климатических условиях, что станет особенно актуально в регионах, где тепличное овощеводство и овощеводство открытого грунта нерентабельно или затруднено из-за суровых климатических условий - например, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, уточняется в сообщении.

Объем импорта салатных овощей и салатов (кочанные, листовые) постепенно сокращается: в 2022 году он составил 9,88 тыс. тонн против 12,9 тыс. тонн в 2021 году (снижение на 23%). При этом, по прогнозам Россельхозбанка, к 2030 году порядка 70% употребляемого россиянами салата будет отечественного производства.

В настоящее время основными поставщиками зарубежной свежей зелени являются Египет, Турция, Китай, Сербия и Азербайджан. В 2022 году на их долю пришлось более 70% ввезенной зелени (в натуральном выражении).

Россельхозбанк создан в 2000 году, принадлежит государству.

Россельхозбанк РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вертолет санавиации потерпел крушение в Волгоградской области

Подлодки Тихоокеанского флота уничтожили в Японском море субмарины условного противника

Подлодки Тихоокеанского флота уничтожили в Японском море субмарины условного противника

Лавров получил от Гутерриша письмо с идеями по реализации зерновой сделки

Что произошло за день: понедельник, 24 апреля

В РФ подготовили новый учебник по истории с разделом про СВО для 11 классов

В РФ подготовили новый учебник по истории с разделом про СВО для 11 классов

Песков назвал доносы отвратительной практикой

Дело Михаила Абызова

Росимущество продало арестованные акции экс-министра Абызова и начало продажу его квартир

Костин предложил отдавать активы недружественных иностранцев в управление

Беспилотник со взрывчаткой обнаружен в Богородском округе Подмосковья

Убийство Владлена Татарского

Мосгорсуд оставил под стражей Дарью Трепову

Мосгорсуд оставил под стражей Дарью Трепову
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });