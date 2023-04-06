Фестиваль "Нашествие" после трехлетнего перерыва пройдет в Калужской области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Музыкальный фестиваль "Нашествие" состоится в Калужской области с 4 по 6 августа, сообщил туристический портал региона на своей странице "ВКонтакте".

Отмечается, что на фестивале выступят как десятки известных музыкальных групп, так и молодые музыканты из разных регионов России.

"Гостей, помимо музыки, ждут театр, кино, историческая реконструкция, детские, игровые и спортивные активности, и множество других зрелищных мероприятий", - цитирует портал организаторов фестиваля.

Фестиваль пройдет впервые после трехлетнего перерыва. Все ранее приобретенные билеты будут действительны.

Ранее фестиваль проходил в Тверской области.