Восемь диверсионных групп обезврежены в Свердловской и Тюменской областях с 2022 г.

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Более десятка уголовных дел возбуждены в Свердловской и Тюменской областях по фактам диверсионной деятельности, сообщила официальный представитель свердловского УФСБ Алина Казанцева в эфире телеканала "Россия-1 Урал" во вторник.

"Свердловское управление ФСБ совместно с органами безопасности Уральского федерального округа и УФСБ по Центральному федеральному округу пресекли деятельность восьми диверсионных групп, члены которых планировали совершить серию терактов и диверсий в Свердловской и Тюменской областях. Всего задержаны 20 лиц, возбуждены 13 уголовных дел", - сказала Казанцева.

Она добавила, что целью диверсантов были объекты критической инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса, здания органов власти и военных комиссариатов.

В пресс-службе свердловского УФСБ "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о периоде с 2022 года по настоящее время.