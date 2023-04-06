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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

Минобороны РФ заявило, что в ДНР пресекли попытку контратаки штурмовой группы ВСУ

По данным российских военных, сдавшиеся в районе Авдеевки 14 украинских военнослужащих были убиты в результате артобстрела ВСУ.

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные пресекли попытку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в направлении населенных пунктов Водяное и Никольское в ДНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Марфополь и Загорное Запорожской области", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его словам, на этих направлениях потери армии Украины за сутки составили: до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Конашенков заявил, что 14 украинских военнослужащих, которые сдались в районе Авдеевки, были убиты в результате артиллерийского обстрела ВСУ.

"5 апреля подразделения "Южной" группировки войск в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики вели активные действия по захвату опорного пункта противника", - сообщил он.

"В ходе боя командир находившегося на опорном пункте подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился по открытому каналу радиосвязи к российскому командованию, заявив о добровольном сложении его подразделением численностью 14 человек оружия и желании сдаться", - отметил он.

По его данным, для безопасного выхода украинских военнослужащих с занимаемого опорного пункта российской группировкой были приостановлены боевые действия и полностью прекращен огонь.

"С учетом темного времени суток украинских военнослужащих разместили в блиндаже до утра для последующего вывоза в тыловую зону российской группировки", - сказал Конашенков.

"Ночью украинская артиллерия целенаправленно открыла шквальный огонь по блиндажу, где находились сдавшиеся украинские военнослужащие. Было выпущено около трехсот крупнокалиберных снарядов", - отметил представитель ведомства.

Он сообщил, что в результате удара артиллерии ВСУ все 14 сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128 районах", - сообщил он.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 406 самолетов, 228 вертолетов, 3684 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8554 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4515 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9319 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал представитель военного ведомства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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