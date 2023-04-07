Число корпоративных банкротств в РФ в I кв. сократилось почти вдвое

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Количество корпоративных банкротств в РФ в первом квартале 2023 года составило 1368, это на 46,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве).

Снижение количества корпоративных банкротств в первом квартале 2023 года связано с действовавшим c 1 апреля по 1 октября 2022 года мораторием на подачу кредиторами заявлений о банкротстве должников, сообщил журналистам первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов. Этот мораторий распространялся на все хозяйствующие субъекты - за исключением застройщиков, чьи объекты внесены в перечень "долгостроев".

Эта динамика обусловлена сроками проведения процедур, применяемых в делах о банкротстве, добавил Торосов. "В начале 2023 года мы увидели отложенный эффект полугодового моратория прошлого года, когда не стартовали новые дела о банкротстве", - согласен руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин. Он полагает, что число конкурсных производств скоро вернется к значениям начала 2022 года - 700-900 в месяц, так как количество введенных процедур наблюдения уже фиксируется на уровне начала 2022 года (1807 в первом квартале 2023 года, всего на 0,9%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года).

При этом количество уведомлений кредиторов о намерении инициировать дело о несостоятельности своих контрагентов в первом квартале 2023 года превысило "домораторные" показатели. В январе-марте 2023 года их было опубликовано 7587, что на 7,3% больше чем в аналогичные месяцы прошлого года.

По сравнению с предшествующим периодом, правда, этот показатель сократился (в IV квартале 2022 года число уведомлений - 12262, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года). Но это объясняется тем, что после окончания моратория кредиторы активно пользовались возвращенным правом заявить о намерении инициировать дело о несостоятельности контрагента.

Доля процедур, инициированных конкурсными кредиторами, в первом квартале 2023 года заметно выросла - до 81,3% (было 68,9%). Доля Федеральной налоговой службы как заявителя резко снизилась - с 23,3% до 9%. Должники по собственной инициативе начали свое банкротство в 9,5% дел (было 7,3%), работники инициировали 0,2% дел (было 0,5%), свидетельствуют данные "Федресурса".