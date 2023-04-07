Иностранными инвесторами в стратегические компании будут считаться и граждане РФ с ВНЖ другой страны

Такая поправка вносится в законопроект об ужесточении закона об иностранных инвестициях

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по собственности доработал законопроект об особенностях инвестиций в стратегические хозяйственные общества и включил в него норму о том, что иностранным инвестором также следует считать граждан России с видом на жительство в другой стране.

Сейчас к этой категории относятся только граждане России с гражданством другой страны.

Поправки ко второму чтению законопроекта № 260065-8 предложил глава думского комитета по собственности Сергей Гаврилов. Сам правительственный законопроект был внесен в палату в декабре 2022 года.

Согласно действующему закону об иностранных инвестициях в стратегические отрасли (ст. 3, часть 2. п.5), иностранным инвестором, в частности, признается иностранное юридическое лицо, иностранный гражданин, а также гражданин России, имеющий иное гражданство. Внесенные поправки, предлагают признавать иностранными инвесторами также российских граждан, которые получили вид на жительство, либо иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве.

Поправки также упрощают для России порядок взыскания имущества у "недобросовестных иностранных инвесторов" в рамках закона об инвестициях в стратегические хозяйственные общества.

Сейчас в России определено 50 видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в числе которых работа с ядерными установками и радиоактивными веществами, разработка и производство вооружения и военной техники, обеспечение авиационной безопасности, космическая деятельность, телевизионное и радиовещание, рыболовство, разведка и добыча полезных ископаемых. В 2022 году в перечень включили перевозку морским и водным транспортом определенных правительством видов груза, создание и обслуживание информационных систем оформления воздушных перевозок, проведение анализа уязвимости и обеспечение физической защиты объектов топливно-энергетического комплекса.