Ужесточение правил иностранных инвестиций в стратегические предприятия прошло II чтение

Он упростит государству порядок взыскания имущества недобросовестных инвесторов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который упрощает государству порядок взыскания имущества у недобросовестных иностранных инвесторов в рамках закона об инвестициях в стратегические хозяйственные общества.

Законопроект № 260065-8 в конце декабря 2022 года внесло в парламент правительство.

Сейчас по закону об иностранных инвестициях в российские стратегические предприятия (57-ФЗ), сделки, совершенные с нарушением требований этого закона, признаются ничтожными. То есть, если не было предварительного согласования с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. При этом суд по иску ФАС, после признания сделки ничтожной, может применить к данной сделке последствия, прописанные в Гражданском кодексе (ст. 167 п.2), речь идет о двусторонней реституции: стороны недействительной сделки должны вернуть друг другу переданное по ней имущество или его стоимость.

Кроме того, в законе об иностранных инвестициях предусмотрена специальная мера - лишение иностранного инвестора права голоса на общем собрании акционеров, без лишения его права на сами акции.

Принятый во втором чтении законопроект, минуя Гражданский кодекс, напрямую прописывает в законе об иностранных инвестициях возможность при признании сделки ничтожной из-за недобросовестности иностранного инвестора, через суд взыскать в доход государства акции (доли) хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, его имущество, а также доходы, которые получены таким иностранным инвестором в результате совершения указанной сделки. Кроме того, законопроектом предусматривается возможность взыскания в судебном порядке с иностранного инвестора по иску хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, убытков (в том числе упущенной выгоды), причиненных этому хозяйственному обществу, а также возмещения вреда, нанесенного его имуществу. При разрешении вопроса о взыскании имущества в доход государства нужно будет учитывать наличие или отсутствие рисков сохранения или возникновения угрозы обороне и безопасности государства.

Принятый во втором чтении законопроект также определяет, что иностранным инвестором (в рамках закона об инвестициях в стратегическое отрасли), также следует считать граждан России с видом на жительство в другой стране или иным документом, дающим право на постоянное проживание. Сейчас к этой категории относятся только граждане России с гражданством другой страны. Соответствующие поправки предложил глава думского комитета по собственности Сергей Гаврилов.

Сейчас в России определено 50 видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в числе которых работа с ядерными установками и радиоактивными веществами, разработка и производство вооружения и военной техники, обеспечение авиационной безопасности, космическая деятельность, телевизионное и радиовещание, рыболовство, разведка и добыча полезных ископаемых. В 2022 году в этот перечень включили перевозку морским и водным транспортом определенных правительством видов груза, создание и обслуживание информационных систем оформления воздушных перевозок, проведение анализа уязвимости и обеспечение физической защиты объектов топливно-энергетического комплекса.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.