Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Ужесточение правил иностранных инвестиций в стратегические предприятия прошло II чтение

Он упростит государству порядок взыскания имущества недобросовестных инвесторов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который упрощает государству порядок взыскания имущества у недобросовестных иностранных инвесторов в рамках закона об инвестициях в стратегические хозяйственные общества.

В РоссииИностранными инвесторами в стратегические компании будут считаться и граждане РФ с ВНЖ другой страныЧитать подробнее

Законопроект № 260065-8 в конце декабря 2022 года внесло в парламент правительство.

Сейчас по закону об иностранных инвестициях в российские стратегические предприятия (57-ФЗ), сделки, совершенные с нарушением требований этого закона, признаются ничтожными. То есть, если не было предварительного согласования с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. При этом суд по иску ФАС, после признания сделки ничтожной, может применить к данной сделке последствия, прописанные в Гражданском кодексе (ст. 167 п.2), речь идет о двусторонней реституции: стороны недействительной сделки должны вернуть друг другу переданное по ней имущество или его стоимость.

Кроме того, в законе об иностранных инвестициях предусмотрена специальная мера - лишение иностранного инвестора права голоса на общем собрании акционеров, без лишения его права на сами акции.

Принятый во втором чтении законопроект, минуя Гражданский кодекс, напрямую прописывает в законе об иностранных инвестициях возможность при признании сделки ничтожной из-за недобросовестности иностранного инвестора, через суд взыскать в доход государства акции (доли) хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, его имущество, а также доходы, которые получены таким иностранным инвестором в результате совершения указанной сделки. Кроме того, законопроектом предусматривается возможность взыскания в судебном порядке с иностранного инвестора по иску хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, убытков (в том числе упущенной выгоды), причиненных этому хозяйственному обществу, а также возмещения вреда, нанесенного его имуществу. При разрешении вопроса о взыскании имущества в доход государства нужно будет учитывать наличие или отсутствие рисков сохранения или возникновения угрозы обороне и безопасности государства.

Принятый во втором чтении законопроект также определяет, что иностранным инвестором (в рамках закона об инвестициях в стратегическое отрасли), также следует считать граждан России с видом на жительство в другой стране или иным документом, дающим право на постоянное проживание. Сейчас к этой категории относятся только граждане России с гражданством другой страны. Соответствующие поправки предложил глава думского комитета по собственности Сергей Гаврилов.

Сейчас в России определено 50 видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в числе которых работа с ядерными установками и радиоактивными веществами, разработка и производство вооружения и военной техники, обеспечение авиационной безопасности, космическая деятельность, телевизионное и радиовещание, рыболовство, разведка и добыча полезных ископаемых. В 2022 году в этот перечень включили перевозку морским и водным транспортом определенных правительством видов груза, создание и обслуживание информационных систем оформления воздушных перевозок, проведение анализа уязвимости и обеспечение физической защиты объектов топливно-энергетического комплекса.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

ФАС правительство Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСИН передумала требовать от членов ОНК уведомлять за 48 часов о визитах в СИЗО

Госдума приняла закон об отнесении новых регионов РФ к московской часовой зоне

Госдума приняла закон об отнесении новых регионов РФ к московской часовой зоне

Госдума приняла закон об ограничении продажи вейпов

Госдума приняла закон об электронных повестках

Госдума приняла закон об электронных повестках

Заявки в ЦИК на проведение электронного голосования подали 28 регионов

Заявки в ЦИК на проведение электронного голосования подали 28 регионов

Госорганы будут должны сдавать в единый реестр сведения о подлежащих воинскому учету

Долговая нагрузка беднейших стран достигла максимума за 25 лет

Долговая нагрузка беднейших стран достигла максимума за 25 лет

В Кремле назвали неприемлемыми утверждения Токио о принадлежности Южных Курил

Песков заявил, что новая волна мобилизации в РФ не планируется

Закон об электронных повестках не будет распространяться на весенний призыв

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });