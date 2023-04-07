Прямые рейсы между Россией и Малайзией могут быть запущены к 2025 году

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Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Малайзия ведет переговоры с российской стороной об открытии прямых рейсов между странами, это может произойти к 2025 году, сообщил "Интерфаксу" атташе по вопросам туризма посольства Малайзии в РФ Джеффри Бин Мунир.

"С 2019 года мы ведем очень плотные переговоры с российской стороной, чтобы запустить прямые рейсы. В частности, мы ведем переговоры с компанией "Аэрофлот", в первую очередь, но на время пандемии, конечно же, эти переговоры были приостановлены. Мы надеемся, что данные инициативы будут осуществлены к 2025 году, когда в Малайзии будет проводиться масштабная государственная программа по продвижению туризма", - сказал он в кулуарах международной туристской выставки "Лето-2023" в Екатеринбурге в пятницу.

По его словам, в этом году об открытии прямых рейсов говорить не приходится. "В первую очередь, конечно же, данному вопросу мешает политическая ситуация, так как российские самолеты могут посещать не все страны в мире. "Аэрофлот" может посещать Таиланд, Шри-Ланку, Индию, но пока что с Малайзией этот вопрос не улажен до конца", - пояснил Бин Мунир.

По его словам, в первую очередь, обсуждаются рейсы в Куала-Лумпур из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Кроме того, в настоящее время прорабатывается открытие в сентябре чартерных рейсов из Екатеринбурга со стыковкой в Дубае на малазийский остров Лангкави. "На данный момент из Екатеринбурга можно долететь до Дубая компанией flydubai и ведутся активные переговоры об открытии рейса flydubai на Лангкави. Поэтому с одной стыковкой можно будет (долететь - ИФ) через Дубай", - уточнил атташе.