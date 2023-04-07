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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Суд в Брянске арестовал украинского пилота по делу о незаконном пересечении границы РФ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Брянске в пятницу санкционировал арест пилота украинского легкомоторного самолета, который потерпел крушение в Брянской области, сообщили "Интерфаксу" в облсуде.

"Арестован до 4 мая", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пилот подозревается в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации (ч. 1 ст. 322 УК РФ).

Погрануправление ФСБ в среду сообщило о задержании пилота украинского легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в Брянской области. Инцидент произошел возле села Бутовск. Причины крушения неизвестны.

Брянск Брянская область Украина
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