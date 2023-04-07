Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

В Госдуму внесен законопроект о пожизненном лишении свободы за госизмену

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли законопроект, предполагающий пожизненное лишение свободы за государственную измену, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Мы предлагаем установить пожизненное лишение свободы за государственную измену", - написал Пискарев в своем телеграм-канале в пятницу.

В целом поправки в Уголовный кодекс РФ, поддержанные всеми фракциями, касаются ужесточения ответственности за терроризм. Они подготовлены к уже принятому в первом чтении законопроекту, "что позволит рассмотреть их оперативно", отметил Пискарев.

Также по статье 205 УК РФ ("Террористический акт") максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до 20 лет лишения свободы (сейчас - 15 лет); по статье 205.1 ("Содействие террористической деятельности") минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений может вырасти до семи лет (сейчас - от 5 до 15 лет).

В свою очередь минимальное наказание за пособничество предлагается увеличить с 10 до 12 лет (максимальный срок по данной статье - до 20 лет); по статье 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем") участникам террористических сообществ будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (действует от 5 до 10 лет); по статье 281 ("Диверсия") предложено ужесточить наказание за действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, а равно на нанесение вреда здоровью людей в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны до 20 лет лишения свободы (сейчас 15 лет); по статье 361 ("Акт международного терроризма") наказание может вырасти от 12 лет и вплоть до пожизненного (сейчас - от 10 лет).

Увеличение порогов наказания предусматривает его отбывание в учреждениях с особым режимом заключения, также право на условно-досрочное освобождение у тех, кто осужден пожизненно, появляется не раньше, чем через 25 лет и при условии примерного поведения.

Василий Пискарев Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Журналист Аркадий Бабченко признан иноагентом в РФ

Журналист Аркадий Бабченко признан иноагентом в РФ

Что произошло за день: пятница, 7 апреля

Следствие предъявило обвинение в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу

Следствие предъявило обвинение в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу

Суд в Брянске арестовал украинского пилота по делу о незаконном пересечении границы РФ

Суд по иску ДВМП к Зиявудину Магомедову и ряду офшоров взыскал 80 млрд рублей

Суд по иску ДВМП к Зиявудину Магомедову и ряду офшоров взыскал 80 млрд рублей

Прокуратура призвала разрешить следствию заводить криптокошельки для конфискации криптовалют

Пандемия коронавируса

Российское Минобороны допускает искусственную подпитку пандемии COVID-19

Российское Минобороны допускает искусственную подпитку пандемии COVID-19

Результаты конкурса проектов в ветроэнергетики попросят отменить из-за иностранцев

Экспортная пошлина на российский ячмень с 12 апреля повысится вдвое

Курс рубля отыграл часть потерь на данных о снижении дефицита бюджета

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });