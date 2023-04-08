Мурашко посетил Запорожскую и Херсонскую области с рабочим визитом

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил Запорожскую и Херсонскую области с рабочим визитом, где ознакомился с работой учреждений здравоохранения, пообщался с медработниками и пациентами, сообщили в субботу в Минздраве РФ.

"В ходе рабочей поездки Мурашко осмотрел Мелитопольскую областную больницу, Мелитопольский областной родильный дом и Геническую центральную районную больницу. В медицинские организации осуществляется поставка необходимого оборудования и лекарственных препаратов для обеспечения бесперебойной медицинской помощи прикрепленному населению", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что на территориях обеих областей в настоящий момент оказывается первичная, специализированная, а также скорая медицинская помощь.

"Сегодня идет дооснащение медицинских организаций оборудованием, автотранспортом - машинами скорой помощи сегодня укомплектованы практически на 100%, автотранспортом для поликлинических подразделений, которые обеспечивают выезд медицинского персонала на дом, и специально закупленными автомобилями для проведения профилактических осмотров, диспансеризации населения", - сказал Мурашко журналистам в Мелитополе.

По его словам, это создает возможность доступа и амбулаторного оказания медицинской помощи, и системы маршрутизации в стационарах медучреждений. Создаются центры сердечно-сосудистой помощи - региональные сосудистые центры, которые дооснащаются оборудованием для проведения инвазивных процедур, реанимационных мероприятий.

"Сегодня все группы пациентов полностью обеспечены лекарственными препаратами на амбулаторном и стационарном этапе", - сказал Мурашко.