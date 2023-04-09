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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Мурашко посетил медучреждения Крыма

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ознакомился с работой медицинских учреждений Крыма в рамках рабочей поездки в Херсонскую и Запорожскую области, посетил Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова, сообщает в воскресенье пресс-служба Минздрава РФ.

"Особое внимание министр уделил пациентам, прибывшим в Крым для обследования и получения специализированной медицинской помощи из новых регионов РФ. Прибывшие из новых регионов России пациенты получают помощь в больницах Крыма на бесплатной основе, в том числе, до получения ими полиса ОМС", - говорится в сообщении.

Мурашко ознакомился с работой онкодиспансера - побывал в операционном блоке, трех хирургических отделениях, реанимационном и химиотерапевтическом отделениях. Он пообщался с сотрудниками, а также пациентами, находящимися на стационарном лечении, сказали в пресс-службе.

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В сообщении отмечается, что поскольку пациентам, которые прибывают в крымский онкодиспансер для обследования, негде остановиться на территории республики, а в круглосуточном медицинском наблюдении эти пациенты не нуждаются, Мурашко поручил рассмотреть возможность обеспечения таких пациентов временным жильем.

По итогам поездки, министр встретился с главой Крыма Сергеем Аксёновым.

Стороны обсудили вопросы развития онкологической помощи на полуострове, поскольку злокачественные новообразования являются одной из ведущих причин смертности населения не только в Крыму, но и по всей стране. Кроме того, обсуждалась организация оказания специализированной медицинской помощи жителям Запорожской и Херсонской областей в медучреждениях Крыма.

Крым Минздрав РФ Михаил Мурашко
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